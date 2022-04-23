Тюменские креативные проекты поддержит мультицентр "Контора пароходства"

Тюменцев приглашают присоединиться к программе поддержки креативных сообществ и создателей от "Конторы пароходства". Участники могут получить помощь в продвижении событий, возможность привезти федерального спикера, отправиться на стажировку, а также проконсультироваться со специалистом. Заполнить заявку можно до 15 ноября на сайте конторапароходства.рф.

Для участия в программе проекты должны отвечать одному из векторов работы мультицентра: современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки мультицентра и прилегающей территории набережной реки Туры.

В этом году участники могут получить поддержку в организации фоторепортажа, создании медиарассылок, записи музыкального трека на студии, консультации smm-, hr-специалистов и арт-менеджера. Также предусмотрена помощь соискателю в организации стажировки в сфере креативных индустрий. Место прохождения обсуждается отдельно. Еще один слот — обеспечение гонорара федеральному эксперту, приглашенному для проведения мероприятия в "Конторе пароходства".

Мы запустили программу в 2020 году, за это время поступили 172 заявки, 77 из которых получили поддержку. Мы видим положительные результаты работы. И запрос на поддержку не угасает — это означает, что наша программа актуальна, — рассказала Moi-portal.ru Ирина Вадачкория, руководитель отдела поддержки сообществ.