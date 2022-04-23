Что делать, если клещ укусил питомца

– Пинцетом вытащите присосавшегося паразита, промойте ранку мыльным раствором и нанесите 5% раствор йода, - советует опытный ветеринар Марина Никонова. - Главное – не навредите собаке. Ни в коем случае не расширяйте ранку, чтобы вытащить хоботок или головку клеща. Старайтесь не оставлять её в теле собаки, иначе это может привести к нагноению ранки или к энцефалиту. Не позволяйте собаке расчесывать ранку, чтобы с грязью не занести инфекцию. Может начаться дерматит, лишай, грибковое поражение кожи, заражение крови, образовываться язвы на коже. Иммунитет ослабевает, инфекция развивается - у питомцев начинаются простудные заболевания, конъюнктивит, лихорадка. Нельзя применять масло или спирт при извлечении паразита. Удаляя клеща, не нажимайте на его брюшко. В этом случае он с удвоенной силой выделяет в кровь собаки слюну, содержащую патогены.

Среди самых распространённых инфекций, которые подхватывают собаки после укусов клещей – пироплазмоз или бабезиоз.

– Заболевание приводит резкому снижению гемоглобина, интоксикации и почечной недостаточности и высокому риску смерти, - говорит Марина Никонова. - Срочно бежать в ветклинику нужно, если после укуса собака вялая, отказывается от еды, а моча стала темного цвета. Ветеринар поставит антидот. Мало того, клещи могут быть промежуточными переносчиками яиц гельминтов. Попадая в организм собаки, эти паразиты остаются в нем навсегда при отсутствии терапии, вызывают нарушения пищеварения, истощение, поражение печени и желчевыделительных путей.

Заболевания, передающиеся через клеща собаке, носят разрушительный для здоровья, иногда смертельный характер. Тщательно проверять своих любимцев сразу после возвращения с прогулки, особенно если ходили в лес. Больше внимания уделите зонам с тонкой кожей: уши, шея, живот, подмышечные впадины. Именно на эти места и будут нацелены клещи. После укуса кожа становится воспаленной, поэтому вы заметите не саму ранку, а просто красную кожу. Не забывайте о противоклещевой обработке животных, чтобы уберечь их от серьёзных осложнений после укуса клеща.

Кошек клещи тоже кусают, но ветеринары уверяют – за их здоровье хозяева могут быть спокойны даже в случае нападения кровососа. Эти животные, благодаря некоторым природным особенностям, пироплазмозом не болеют. Поберечь надо возрастных кошек, животных с ослабленным иммунитетом, перенесших недавно операцию или лечение антибиотиками. Обязательно примите меры по предварительной защите, уточняет АиФ - Западная Сибирь.