Меры безопасности усилят в Тюменской области в майские праздники

14:05 22 апреля 2022
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Дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей региона в период майских праздников будут предприняты в регионе на время майских праздников, заявил губернатор Александр Моор на заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Охранять правопорядок в дни майских праздников будут 2 500 сотрудников полиции и 440 дружинников, места массового пребывания людей перед проведением праздничных мероприятий обследуют на предмет выявления взрывных устройств.

Росгвардия также переходит на  усиленный режим несения службы. у МЧС на боевом дежурстве будет находиться необходимое количество личного состава и техники пожарно-спасательных подразделений.

"Мы прекрасно понимаем, что геополитические факторы сегодня серьезно влияют на нашу жизнь. Против России ведется информационная война. В такой обстановке наша важнейшая задача – обеспечить безопасность земляков", – подчеркнул Александр Моор.

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