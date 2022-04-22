Меры безопасности усилят в Тюменской области в майские праздники

Дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей региона в период майских праздников будут предприняты в регионе на время майских праздников, заявил губернатор Александр Моор на заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Охранять правопорядок в дни майских праздников будут 2 500 сотрудников полиции и 440 дружинников, места массового пребывания людей перед проведением праздничных мероприятий обследуют на предмет выявления взрывных устройств.

Росгвардия также переходит на усиленный режим несения службы. у МЧС на боевом дежурстве будет находиться необходимое количество личного состава и техники пожарно-спасательных подразделений.

"Мы прекрасно понимаем, что геополитические факторы сегодня серьезно влияют на нашу жизнь. Против России ведется информационная война. В такой обстановке наша важнейшая задача – обеспечить безопасность земляков", – подчеркнул Александр Моор.