Флаг России с 1 сентября будут поднимать тюменские школы перед началом занятий

В образовательных организациях Тюменской области с первого сентября 2022 года занятия будут начинаться с подъема государственного флага Российской Федерации, сообщил информационный центр правительства ТО.

25 апреля 2022 года в Физико-математической школе Тюмени пройдет акция, посвященная Единому дню поднятия флага Российской Федерации.

Идея ввести в школах поднятие российского флага принадлежит воспитателю международного детского центра "Артек" Вячеславу Антипову, который озвучил ее Президенту Владимиру Путину. Президент одобрил идею, отметив, что для ее реализации необходимо разработать единый общероссийский стандарт.