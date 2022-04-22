В Тюмени будут обучать добровольцев для предупреждения и ликвидации последствий ЧС

Создание регионального опорного центра развития добровольчества в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей обсуждается в Тюмени обсудили на рабочей встрече специалисты департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования совместно с ГУ МЧС России по Тюменской области.

Решение о создании центра принято на комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Тюменской области.

Персонифицированная база данных по волонтерам сегодня составляет 46 тысяч человек, в прошлом году это число составляло 31 тысячу.

"Наша задача сегодня - увеличить количество волонтеров за счет мониторинга и привлечения выпускников специализированных групп допризывной подготовки и классов "БЖД", обеспечить взаимодействие учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта во всех муниципальных образованиях с Главным управлением МЧС России по Тюменской области", - отметил руководитель депспорта Евгений Хромин.

"По опыту прошлого года мы видели, как волонтеры работают в режиме ЧС, и теперь понимаем, что они нам нужны! Но это должны быть квалифицированные, обученные специалисты, которые могут оказать реальную помощь", - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС Алексей Томчук.

Готовность к этой работе выразил руководитель регионального отделения ТРО ВОМО "Всероссийский студенческий корпус спасателей" Максим Бойко:

Мы готовы работать в этом направлении, тем более имеющийся опыт этому способствует. 10 опорных пунктов осуществляют свою работу в России, в том числе и на базе нашей организации. Мы ориентируемся на соседний регион и берем за основу Ресурсный центр добровольчества ЧС в Свердловской области, где работа уже налажена. Наша задача – подготовить волонтеров так, чтобы они могли оказать профессиональную помощь, не ограничиваясь раздачей листовок. При этом мы можем работать только со взрослым населением от 18 лет.

Всероссийский студенческий корпус спасателей ведет работу по трем направлениям: работа с населением (обучение, информирование), подготовка добровольцев и работа с волонтерскими организациями, участие в ЧС.

Для создания регионального опорного центра необходимо разработать программы подготовки, которые сформируют у волонтеров необходимый набор компетенций. Содействие в этом окажет Объединенный учебно-методический центр по ГО и ЧС Тюменской области ГКУ ТО "ТОСЭР".

Руководитель центра Александр Савостеев:

Недостаточно просто закончить курсы. Необходимо пройти аттестацию в комиссии при Главном управлении МЧС России по Тюменской области. Только после этого можно получить книжку и статус спасателя и участвовать в аварийно-спасательных работах, связанных с рисками для жизни. Есть и программа, которая не предъявляет таких высоких требований. Программа разработана по задаче департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Она рассчитана на 36 часов обучения. По итогам выдается сертификат помощника спасателя.

По завершении встречи участие в организации регионального опорного центра развития добровольчества в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, усилить движение волонтеров ЧС за счет продвижения Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности" и привлечения в деятельность выпускников специализированных групп допризывной подготовки и классов, освоивших программу "Безопасность жизнедеятельности", организовать взаимодействие учреждений дополнительного образования детей, физической культуры и спорта муниципальных образований Тюменской области с Главным управлением МЧС России по Тюменской области по вопросу содействия в формировании и обучении добровольческих пожарных дружин.