Выпускные в тюменских детсадах и школах пройдут в обычном формате

Выпускные в школах и детских садах региона планируется проводить в очном формате, запрета на посещение родителями праздничных мероприятий в настоящее время нет, сообщает информцентр регионального правительства.

"Образовательная организация вправе самостоятельно принимать решения по созданию безопасных условий пребывания детей. Формат проведения выпускного вечера определяется руководством школы или детского сада по согласованию с родительскими комитетами выпускных классов и групп", - отмечается в сообщении.