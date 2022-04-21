Маршрут по уличному искусству Тюмени появился в Яндекс.Картах

Команда мультицентра "Контора пароходства" и поисково-информационной службы Яндекс Карты составили совместный маршрут по уличному искусству Тюмени. В него вошли девять работ от российских художников, созданные в 2020 и 2021 году для проекта паблик-арта "Морфология улиц".

В маршруте работы "Морфология улиц" в разных районах Тюмени: мурал художника из Воронежа Яна Посадского "10К" на стене швейной фабрики, мозаичное панно на улице Челюскинцев от Светланы Растебиной из Москвы, работу "Тюмень южная" от арт-группы "Фрукты" из Перми.

Руководитель мультицентра "Контора пароходства" и проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина:

Путешествовать и изучать города – хорошая идея, а сервис с картами от Яндекса – один из самых популярных в России. Этот новый маршрут поможет туристам изучить не только тюменские термальные источники и рестораны, но и локальный стрит-арт. А местным жителям – открыть родной город с новой стороны.

"Контора пароходства" и Яндекс.Карты подготовили отдельный турмаршрут по популярным местам у набережной Тюмени.

Новые работы от уличных художников России и других стран появятся в Тюмени уже в июле 2022 — проект паблик-арта "Морфология улиц" пройдет в городе в пятый раз и впервые станет международным. Темой, которая объединит все рисунки, арт-объекты, инсталляции, станет "внутренний дом".