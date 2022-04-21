В Тихом проезде каждый четверг тюменцев будут бесплатно кормить ухой из лосося

12:12 21 апреля 2022
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Акцию "благотворительная уха" по четвергам, начиная с сегодняшнего дня и до конца осени, обещает проводить ресторан "Сушкоф и Дель Песто". Горячее блюдо из лосося у ресторана будут предлагать всем желающим в обед.

"Таким образом компания решила обеспечить социальную поддержку и просто порадовать горожан. Организаторы подтверждают, что приготовленная уха будет соответствовать стандартам сети: готовиться из качественных продуктов с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь", - отмечают организаторы.

Бесплатную уху ресторан подает с 13:00 до 15:00, по адресу: Тюмень, Тихий проезд, 4.

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