В Тихом проезде каждый четверг тюменцев будут бесплатно кормить ухой из лосося

Акцию "благотворительная уха" по четвергам, начиная с сегодняшнего дня и до конца осени, обещает проводить ресторан "Сушкоф и Дель Песто". Горячее блюдо из лосося у ресторана будут предлагать всем желающим в обед.
"Таким образом компания решила обеспечить социальную поддержку и просто порадовать горожан. Организаторы подтверждают, что приготовленная уха будет соответствовать стандартам сети: готовиться из качественных продуктов с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь", - отмечают организаторы.
Бесплатную уху ресторан подает с 13:00 до 15:00, по адресу: Тюмень, Тихий проезд, 4.
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