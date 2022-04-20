Заводоуковские подростки учатся решать конфликты на "Пуговице"

Фото - Центр развития детей и молодежи

В Заводоуковске набирает популярность экспериментальный форум-театр "Пуговица". На репетициях юные актеры обыгрывают житейские конфликтные ситуации, а затем обсуждают их и находят пути решения.

В труппе пока 9 актеров - ребята из городских школ и агротехнологического колледжа. Каждый придумал свою авторскую пуговицу-визитку. Они получились разные, но все объединяет девиз: "С нами тепло!". "Расстегивая" пуговицу, актер-подросток открывает душу и делится проблемной ситуацией.

На занятиях актеры представляют три конфликтные ситуации по проблеме общения, а затем обсуждают каждую театрализованную историю. Наиболее удачные и интересные примеры войдут в спектакль "Наши истории".

Педагог дополнительного образования центра развития детей и молодежи Вера Недякина:

Ребята, выступая в роли актеров, одновременно оттачивают театральное мастерство и раскрывают проблемные вопросы в отношениях между сверстниками, родителями, учителями. А самое главное – в игровой форме находят пути их решения.

Реализация экспериментального проекта продолжится до конца учебного года, его участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 до 18 лет. Подробную информацию можно посмотреть в группе форума-театра "Пуговица".