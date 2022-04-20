Елена Бойко: нужно больше информировать подростков о последствиях их поступков

Работа по профилактике детской преступности в Тюмени организована на высоком уровне, а межведомственное взаимодействие, направленное на защиту прав несовершеннолетних, позитивно отражается на снижении правонарушений в подростковой среде, сообщила журналистам по итогам заседания постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской Думы Елена Бойко.

В 2021 году комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тюмени рассмотрено 4 500 материалов о совершении общественно опасных деяний и других правонарушениях, по результатам вынесено 939 предупреждений в отношении детей и их законных представителей, в 1144 назначены административные штрафы.

"Вопросам детского неблагополучия уделяем особое внимание, используем различные механизмы и технологии. За 2021 г. в службы экстренного реагирования поступило 510 сигналов о нахождении несовершеннолетних в ситуациях, опасных для жизни или здоровья, на телефон доверия принято около тысячи звонков от детей, в топе вопросов лидируют проблемы детско-родительских отношений и семейные конфликты, на втором месте - отношения со сверстниками, на третьем - неустойчивое эмоциональное состояние, депрессии", - сообщила депутатам докладчик.

В банке данных семей несовершеннолетних на конец 2021 года состояло 717 детей, он ведется для оперативного обмена информацией специалистами различных ведомств, по каждому несовершеннолетнему организована индивидуальная межведомственная профилактическая работа. Благодаря этой работе за год на 25 % снизилось количество подростков, которые повторно совершили преступления, на 6% уменьшилось число поворотных уходов, на 40% меньше суицидов, на 8% меньше травм и фактов гибели.

"Благодаря продуманному межведомственному взаимодействию наблюдается снижение по различным видам правонарушений, несмотря на то, что количество детей у нас с каждым годом возрастает", - отметила Елена Бойко.

Важным направлением в работе учреждений системы профилактики Елена Бойко назвала раннее выявление и корректировку нарушений детско-родительских отношений в семье, что эффективнее всего делать, когда ребенок посещает детсад или школу. Также она уверена, что больше внимания взрослых требуют подростки в возрасте 17 лет - именно эта категория, по словам депутата, неустойчива во взглядах и более всего подвержена негативному влиянию, склонна к совершению правонарушений. Не менее важным Бойко считает работу по информированию подростков о последствиях их поступков.

"Мы все вместе должны сберечь наши будущие поколения, потому что от этого зависит как дальше будет развиваться наша страна. Также важно, чтобы дети росли в благополучной среде и чтобы у каждого были абсолютно одинаковые возможности", - подчеркнула депутат.