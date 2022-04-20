Новый ФАП открыли в Сорокинском районе

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Готопутово начал оказывать первичную медико-санитарную помощь населению села и соседней деревни Черемшанки, общая численность прикрепленного населения составляет 683 человека, в том числе 176 детей.

В составе модуля – приёмный, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещение для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты.

"Готопутовский ФАП – это настоящий SMART-ФАП. Со своего рабочего места медицинские работники могут записать пациента на прием, как в Областную больницу № 4, так и в любую другую тюменскую клинику, – рассказывает главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев. – Компьютеризированное рабочее место и подключение к сети Интернет позволяет посмотреть результаты анализов, сделанных в другом медицинском учреждении. Также есть возможность добавить результаты обследования, выполненные на месте. Это открывает для жителей деревни еще одну новую возможность — дистанционное консультирование с узкими специалистами".

Любой профильный специалист может легко ознакомиться с результатами анализов пациента и осуществить телемедицинскую консультацию с помощью видеоконференцсвязи. Пациенту для встречи с доктором не нужно будет ехать в медицинскую организацию – достаточно к оговоренному времени прийти в ФАП. ФАП оборудован и всем необходимым для проведения основных видов обследований, в число которых входят Теле-ЭКГ исследование, измерение артериального давления, исследование функции внешнего дыхания, определение уровня сахара и холестерина в крови и т.д.

Финансирование строительства производилось в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", который предполагает организацию максимальной доступности и повышение качества оказания медицинской помощи в сельских районах.

Готопутовский ФАП находится в ведении ОБ-4. За два последних года на территориях Сорокинского, Абатского и Ишимского районов было открыто 8 модульных медицинских пунктов, сообщает пресс-сбужба больницы.