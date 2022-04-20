Геннадий Иванов: лица победителей в День Победы должны быть повсюду

13:02 20 апреля 2022
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В Тюменской области в День Победы пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка", сохранится и онлайн-формат акции, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Портреты победителей должны нас сопровождать в этот день повсюду", - уверен сопредседатель центрального штаба "Бессмертный полк России", автор идеи акции, тюменец Геннадий Иванов.

Иванов предложил жителям области объединиться и проехать на машинах с портретами ветеранов по улицам маленьких сел, деревень региона "Бессмертным автополком".

В Тюмени распечатать фотографии героев можно будет бесплатно в областной научной библиотеке.

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