ТИУ с Минобороны работают над созданием в Тюмени центра военного обучения

Вопрос создания учебного военного центра при Тюменском индустриальном университете проработан Управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ совместно с Главным управлением кадров Минобороны России, сообщает пресс-служба вуза.

"Начальник управления полковник Владимир Демиров подчеркнул, что Управление ракетного топлива и горючего заинтересовано в воссоздании подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов на базе одного из ведущих вузов страны нефтегазового профиля", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по плану организация учебного военного центра ТИУ будет детально рассмотрена не ранее 2024 года, однако Управление ракетного топлива и горючего совместно с вузом уже приступили к работе по созданию центра в более ранний период.

В целях обучения по программе военной подготовки офицеров при гражданских вузах создано 37 учебных военных центров, совокупность которых представляет собой один из источников подготовки офицерских кадров для ВС РФ.