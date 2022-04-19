Будущих физруков ждут на день открытых дверей в ТюмГУ

Институт физической культуры ТюмГУ проведет День открытых дверей уже в эту субботу – 23 апреля.

В 14 часов в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) будущим абитуриентам расскажут о вузе, программах подготовки и т.д. Гостям обещают экскурсию по корпусам, аллее славы спорта и в музей Истории физической культуры и спорта Тюменской области. Расскажут о выпускниках, среди которых биатлонист Евгений Гараничев, пловец Елизавета Клеванович, лыжник Денис Спицов и многие другие.

В 2022/2023 учебном году институт предлагает 50 бюджетных мест на направление "Физическая культура" и 39 бюджетных мест по направлению магистратуры "Индустрия фитнеса и массового спорта". Ежегодно документы подают более 300 абитуриентов из разных регионов и областей России.