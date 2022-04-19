Погорельцы бердюжской деревни получат две выплаты на первоочередные нужды

Семьям, чьи дома сгорели 16 апреля в деревне Глубокое Бердюжского района получили из областного бюджета по 50 тысяч рублей на первоочередные нужны, еще столько же к концу недели они получат из муниципального бюджета, заявил губернатор Александр Моор.

Органы социальной защиты населения выдали погорельцам продуктовые наборы. Две семьи размещены в маневренном жилье, три – находятся у родственников. Еще один житель Глубокой работает вахтой в Тюмени.

"Шесть семей, постоянно проживающих в деревне Глубокое Бердюжского района, чье жилье пострадало в результате пожара 16 апреля, получили материальную помощь – 50 тысяч рублей. Это на первоочередные нужды, ведь у людей сгорело буквально все. Взял на контроль, чтобы до конца недели еще 50 тысяч рублей было предоставлено семьям из муниципального бюджета", - сообщил Моор.