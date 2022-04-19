Более 150 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей

На 18 апреля в медорганизациях региона зарегистрировано 151 обращение граждан по поводу присасывания клещей, из них 49 – дети до 14 лет. Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

С начала сезона (с 30 марта) случаи присасывания клещей зарегистрированы на 20 административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюменском районе и Тюмени (68), Ишимском (17), Сладковском (15) и Казанском (12) районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, подчеркивают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинировались против клещевого вирусного энцефалита 49 098 человек, из них 36 354 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 12 744 – дети.

В случае присасывания клеща срочно обратитесь за медпомощью: жителям Тюмени помогут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 А), жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.