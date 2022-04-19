Тюмень готовится масштабно праздновать 77-летие Победы

Вопрос о подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутаты Тюменской гордумы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Накануне майских праздников в городе наведут порядок в скверах и парках, на гостевых улицах города, у памятников и мемориалов. Dолонтёры также почистят могилы участников Великой Отечественной войны на городских кладбищах.

Запланировано около 150 тематических мероприятий, форматы проведения шествия и акции "Бессмертный полк" еще обсуждаются. Разработана концепция оформления города к майским праздникам, нарядным город простоит с 1 по 19 мая.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что в этом году традиционно будет много концертных программ, встречи с ветеранами, будет шествие, а в акции "Бессмертный полк" примут участие тысячи тюменцев.

"Организация праздника не потребует больших средств - все идёт в текущем режиме. Все соскучились по мероприятиям. Я пойду в колонне бессмертного полка с портретами мамы и папы и думаю, что тысячи тюменцев выйдут и будут участвовать во многих мероприятиях, посвященных Дню Победы", - сказал Степан Киричук.

Председатель постоянной комиссии отметил, что депутаты сегодня рассмотрели общую концепцию празднования Дня Победы, на заседании думы 28 апреля будут уточнение и конкретизация отдельных мероприятий.