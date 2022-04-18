Участниками тюменской Студвесны стали две тысячи человек

В областном фестивале "Студенческая весна" приняли участие 2000 человек по 12 направлениям, победителей назвали в воскресенье, они продолжат борьбу за победу на всероссийском уровне.

2 недели, с 4 по 17 апреля, студенты выступали на кастингах, финальных шоу по направлениям, защищали свои проекты. Их творчество оценивали по 6 концертным направлениям - музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, концертные программы и 6 неконцертным - медиа, видео, интеллектуальные игры, хакатон, турнир по конструированию машин Голдберга, арт.

Победители отправятся на Всероссийскую "Студенческую весну" в Самаре для вузов (18 мая) и в Челябинске для средних профессиональных образовательных организаций (3 июня).