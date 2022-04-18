Школа по уходу за маломобильными людьми работает при ОКБ-2

Обучающие мастер-классы по уходу за маломобильными людьми при ОКБ-2 организованы по просьбе работников учреждений социальной защиты, осуществляющих уход за пожилыми и инвалидами на дому. Инициатором проекта выступил руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терёхин.

"Цель наших занятий – повысить качество жизни людей, по разным причинам утративших способность к самообслуживанию, с помощью грамотного ухода помочь им ощутить себя лучше даже при наличии ограничений здоровья", - пояснил Антон Терёхин.

В первом семинаре участие приняли более 40 сотрудников Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Им подробно рассказали о принципах и системе современного ухода, показали, как правильно перемещать, кормить, проводить гигиенические процедуры так, чтобы сохранять достоинство человека, зависящего от посторонней помощи. В ближайшее время мастер-классы посетят ещё около 100 социальных работников.

Отработка практических навыков ухода является обязательной частью мастер-классов, поскольку все занятия и консультации направлены не только на благополучие маломобильного человека, но и на сохранение здоровья тех, кто за ним ухаживает.

Специалисты ОКБ №2 в совершенстве знают, как уложить, повернуть, усадить пациента, не навредив ему и себе. На базе клиники работают региональные травматологический и сосудистый центры, а пациенты этих профилей больше остальных подвержены риску столкнуться с потерей навыка самообслуживания.