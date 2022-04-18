Тюменцам расскажут, как уберечь взрослеющих детей от трагических поступков

Команда Киберпатруля Тюменской области проведет прямую трансляцию на тему "Суициды: как оградить от опасности своего ребенка". Встреча с психологом регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Еленой Подгорной начнется в 16:00 в онлайне 18 апреля.

В эфире психолог расскажет, что делать, если родители заметили признаки суицидального поведения у своего ребенка. Объяснит, может ли подросток самостоятельно справиться с мыслями о самоубийстве или обязательна помощь со стороны. Также эксперт пояснит, в каких случаях семейные взаимоотношения способствуют развитию самоповреждающего поведения, и даст родителям рекомендации по профилактике суицида среди подростков.

Трансляция пройдет в группе "Киберпатруль Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях к трансляции зрители смогут задать интересующие вопросы. Запись эфира будет сохранена в сообществе.