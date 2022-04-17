Общественное внимание к безопасности подростков привлекает Тюменская автоинспекция

ГИБДД привлечет общественность и представителей гражданского общества к работе по обеспечению безопасности движения подростков. Весной обострилась проблема управления транспортом несовершеннолетними участниками дорожного движения - не имеющими водительских удостоверений, теоретических знаний ПДД и практических навыков вождения.

Сотрудники ГИБДД в этом году задержали 37 несовершеннолетних водителей за рулем автомобилей, информация о них направлена в подразделения по делам несовершеннолетних. В ближайшее время к юным водителям машин добавятся водители мотоциклов, мопедов и скутеров, не имеющие права управления транспортом. К контролю за движением на транспорте подростков ГИБДД привлечет "родительские патрули", а также общественные организации, органы муниципальной власти, в первую очередь в сельских районах региона.

Обо всех случаях управления транспортом несовершеннолетними водителями ГИБДД просит сообщать в полицию, по телефонам 112, 102, чтобы успеть вмешаться и отстранить подростков от управления автомобилями и мототехникой до того, как произойдет ДТП либо аварийная ситуация с их участием, сообщает ГИБДД Тюменской области.