Медиапродукты о городе в проекте "Всети 2.0" создадут ишимцы

Команда мультицентра "Моя территория" в Ишиме запустила проект "Всети 2.0". Он поможет молодежи создать креативные медиапродукты про Ишим в направлениях фото, видео, журналистика и графический дизайн.

Проект пройдет с 11 апреля по 1 июля и включит в себя мозговые штурмы, zoom-встречи, воркшопы с региональными экспертами и командную работу с кураторами и наставниками. Стать участниками могут жители Ишима в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку на участие необходимо до 22 апреля. Ссылка на регистрацию размещена в социальной сети ВКонтакте мультицентра.

По итогам проекта ишимская молодежь станет создателями подкастов и документальных фильмов, журналов и комиксов, а также фотопроектов. Мультицентр поддержит лучшие инициативы и поможет с медиапродвижением в городе и социальных сетях.

— В нашем городе много творческих и талантливых ребят, с которыми мы создали ни один медиапродукт. Самый яркий пример — песня и клип про Ишим: "MTI — Город". Теперь мы хотим поддержать ещё больше идейных ребят, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Первая волна проекта "Всети" прошла в 2020 году. Это была образовательная программа для ишимцев по основам SMM, дизайна, фото и видео. Участники погрузились в медиатренды и стали частью медиаштаба мультицентра "Моя территория" в Ишиме, вели информационные паблики Вконтакте и организовывали фотопроекты в течение 2021 года. Многие участники стали независимыми фотографами, видеографами, дизайнерами и работают в сфере медиа, сообщает Мегатюмень.