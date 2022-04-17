Прибрать город перед майскими праздниками приглашают тюменцев

Тюменцев приглашают на традиционный общегородской субботник, который пройдет 23 апреля.

Перед майскими праздниками желающие смогут убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия, а также выйти на общественно значимые работы в городских парках и скверах. Предполагается, что приборка города продлится с 9 до 13 часов.

Во время субботника тюменцы очистят территории от мусора и листвы, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы и т.д.

Добровольцы могут обратиться в службы заказчика по благоустройству для определения фронта работ. Адреса следующие: в Центральном округе - ул. Новгородская, 10 каб. 306, тел. 35-34-74; в Ленинском округе - ул. Мельникайте, 74, каб. 407, тел. 20-90-93; в Восточном округе на ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77; в Калининском округе - ул. Луначарского, 61, каб. 113, тел. 43-61-92.

Как уже сообщал Вслух.ру, в прошлом апреле на общегородской субботник вышло более 30 тысяч тюменцев. Они собрали рекордное количество мусора – более 5 тысяч кубометров.

Согласно постановлению, подписанному в администрации города, в 2022 году ожидается три субботника: 23 апреля (в канун майских праздников), 23 июля (в канун 436-летия Тюмени) и 8 октября (в рамках подготовки к зиме).