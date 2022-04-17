Неврологи тюменской больницы еженедельно проходят обучение и обмениваются опытом

Для получения новых знаний сотрудники тюменской ОКБ №1 используют любые возможности. В неврологическом отделении №1 под руководством его заведующего Рашита Раемгулова проводятся занятия в "Школе невролога". Раз в неделю ординаторская превращается в аудиторию, где собираются практически все специалисты отделения.

Отличие учебы такого формата от привычного "лекционного" в том, что знаниями делится не один конкретный человек, а все присутствующие. "Школа невролога - формат внутрибольничного обучения. Мы разбираем клинические случаи нашего отделения, обсуждаем вопросы, от которых зависит качество и эффективность нашей работы", – прокомментировал Рашит Раемгулов.

Уникальный практический опыт – важная составляющая каждой встречи в импровизированной школе. Помимо повышения компетентности врачей, занятия преследуют еще и другие цели. Создать позитивное настроение и воодушевить сотрудников коллектива на дальнейшую борьбу за жизнь и здоровье человека. "Еженедельные встречи дают не только пищу для ума, но и сплоченность нашей команде", – поделился заведующий.

Участники учебного процесса регулярно смотрят обучающие видеоролики, обсуждают новые тенденции в области неврологии. Недавно врачи неврологического отделения №1 коллективно приняли участие в международной научно-образовательной онлайн-конференции "Доказательная неврология 2022". Накопленные знания и обширная практика позволяют врачам отделения оказывать своевременную, качественную и современную медицинскую помощь. С начала 2022 года в отделении получили лечение свыше 250 пациентов, сообщила Наталья Ильина, представитель пресс-службы ОКБ №1 (г. Тюмень).