Лидирующие позиции в УФО по вводу жилья сохраняет Тюменская область

Тюменская область лидирует по трем показателям в рейтинге регионов Уральского федерального округа. С данными Тюменьстата за январь и февраля 2022 года ознакомился Вслух.ру.

Как и в 2021 году регион на первом месте по объему производства молока в хозяйствах всех категорий с показателем 55 кг на душу населения. Также в нашей области зафиксировано максимальное значение ввода жилья: в расчете на 1000 человек введено 181,4 кв. метра общей площади, в том числе индивидуальными застройщиками - 123,3 кв. метра.

По оперативным данным главного управления строительства Тюменской области на 1 марта 2022 года, в регионе введено 174,8 тыс. кв. метра жилья. Это на 176% выше объёмов ввода за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале строители ввели в эксплуатацию в многоквартирных домах 89,9 тыс. кв. метра, что в пять с лишним раз превышает цифры 2021 года.

По строительству ИЖС данные примерно сопоставимы с прошлогодними: за два месяца введено почти 85 тыс. кв. метров жилья, сообщили в ГУС.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе шести регионов, которые на протяжении последних трех лет вводят более 0,82 кв. метра жилья на человека в год.

Важно также отметить, что в рейтинге регионов УФО по итогам первых двух месяцев Тюменская область занимает второе место по производству скота и птицы на убой, а также обороту розничной торговли — и продовольственных, и непродовольственных товаров.