Библиотеки Тюменского района организовали фотозоны с национальным колоритом

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России Централизованная библиотечная система Тюменского района проводит акцию, посвященную многообразию мира национальностей.
Фотозоны организованы в 40 библиотеках, расположенных в 33 населенных пунктах района. Здесь можно увидеть особо ценные и интересные экспонаты из библиотечного фонда: национальные костюмы, музыкальные инструменты, прялки, ковры и многочисленную кухонную утварь, в том числе старинную посуду с национальной росписью, горшки, самовары и столовые приборы.
Такие, практически музейные, выставки-фотозоны для библиотечной системы района традиционны. Уникальность проекта этого года в его тематике и универсальности - впервые такие площадки предназначены для читателей всех возрастов и посвящены дружбе народов.
Сотрудники библиотек предлагают землякам не только увидеть представленные предметы, сделать фотографии на их фоне, но также проголосовать за понравившуюся фотозону на официальном сайте учреждения, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
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