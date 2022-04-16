Как узнать себя через личную историю расскажут тюменцам

С 18 по 25 апреля в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет онлайн-курс театрального педагога и драматурга Элины Петровой "Я — архив. Автоэтнография* меня". Поучаствовать может любой желающий, необходима регистрация.

Курс открывает образовательную программу проекта "Архивация нас". Всего планируется провести 5 встреч: 18, 20, 22, 24, 25 апреля с 19:00 до 21:00. Все занятия пройдут онлайн в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

18 апреля Элина Петрова проведет встречу "Что такое автоэтнография и зачем она нужна", практическая часть будет посвящена линии жизни участников. 20 апреля тюменцы узнают о методах автоэтнографии и изучат семейную мифологию. 22 апреля Элина расскажет о самопознании через пространство, 24 апреля поделится навыками перформативного письма. 25 апреля состоится обсуждение текстов участников.

— Автоэтнография — очень важный метод самопознания. Это возможность научиться исследовать себя и свой собственный мир. Это не только дорога к собственному благополучию, но и способ понять других людей, стать ближе к ним, сохранив при этом свою уникальность, – поделилась Александрина Шаклеева, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

"Архивация нас" — это масштабный культурный проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство. Организатор — Молодежный театральный центр "Космос", выигравший грант от Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта "Архивация нас". Также проект поддержали Школа-студия МХАТ (Москва), театральная площадка MOÑ (Казань), арт-пространство 2V при Омском Государственном "Пятом театре" и мейкеры из арт-резиденции фестиваля "ХАОС" (Новосибирск), сообщила Комсомольская правда-Тюмень