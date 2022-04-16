В проекте "Лига будущего" приняли участие свыше 700 тюменцев

С 21 марта жители Тюменской области предлагают свои варианты по улучшению страны. Инициативами уже поделились более 700 молодых людей региона. Посетить креативные встречи и представить свои идеи можно до 31 мая.



Встречи проходят в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и муниципальных образованиях юга Тюменской области: Нижнетавдинском, Юргинском, Упоровском и других районах. Состоялось уже 50 креативных встреч в которых приняли участие более 700 человек. Тюменцы представили свыше 300 идей по развитию города, области и страны. Среди них — обучающие и профориентационные проекты для школьников и студентов, приложения для путешествий и туристические маршруты, фестивали для начинающих художников и музыкантов, модернизация остановочных комплексов, строительство зданий для содержания бездомных животных.

Площадки для обсуждения идей предоставили мультицентры "Моя территория" в Тюмени, Ишиме и Тобольске, Студенческий центр Тюменской области, Медиацентр молодежной политики, мультицентр "Контора пароходства", театральный центр "Космос". Также встречи проходили на площадках вузов, ПОО и в школах. Модераторами мероприятий выступили менеджеры молодежных команд региона и лидеры сообществ, специалисты и активные студенты вузов и ПОО, специалисты по молодежной политике юга Тюменской области.

"Тюменцы активно участвуют в проекте и предлагают идеи, касающиеся самых разных сфер: образования, карьеры, технологий, урбанистики и других. "Лига будущего" позволяет предложить самые разные инициативы от локального до международного уровня, а в дальнейшем презентовать их перед экспертным сообществом и получить ресурсы на реализацию. У каждого молодого человека региона еще есть возможность заявить о себе и своих идеях, и мы ждем новых интересных и креативных предложений по улучшению жизни города и страны", — рассказала Moi-portal.ru Мария Федоренко, координатор проекта "Лига будущего" в Тюменской области.

Принять участие в проекте и стать соавтором перемен в стране может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Идеи принимаются до 31 мая. С 1 по 27 июня состоится экспертный отбор. Лучшие проекты попадут в финал "Лиги будущего", который состоится 27 июня в День молодежи на Общероссийском марафоне идей. 100 лучших получат поддержку в реализации и сопровождении проекта в течение года.