Современное ручное ткачество России возрождает тюменская мастерица

Ольга Козловская занимается ткачеством больше сорока лет. Она является участницей различных семинаров и фестивалей ручного ткачества, жюри конкурсов и мастер-классов разного уровня и преподавателем ремесла. О деле своей жизни Козловская рассказала изданию "Тюменская область сегодня".

Работа вышивальщицы в ателье, учеба в Московском художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина ручному художественному ткачеству, работа на фабрике Мостекстильпром и учеба в Тюменском Государственном институте культуры составляют ее профессиональную школу мастерства.

– Это дело – мое. Сколько себя помню, всегда занималась им с удовольствием и получала эвристический "драйв". Ткачество – океан технологий, образов, возможностей, материалов, видов творчества. Им можно заниматься всю жизнь и ни разу не повториться, – сказала мастерица.

Первой серьезной удачной работой Ольга считает реконструкцию полотенца в технике "дымка". Эту вещь ей предложила выполнить любимая преподавательница немецкого языка в училище. На разбор всех тонкостей ушел месяц. Приходилось доходить до всего самой, путем проб и ошибок. Это был прекрасный опыт. По словам Козловской, в училище Калинина были замечательные преподаватели. Мастерица благодарна Ульяне Петровне Тарабриной за освоение базовых знаний. Также она с теплотой вспоминает о Павле Ивановиче Степанове, мастере ткацкой мастерской.

– В мастерстве столько мелочей, на которых держится процесс ткачества, их невозможно получить иначе, чем из рук в руки. Можно вечно изобретать велосипед в результате дистанционного обучения, но это не рационально. Может привести к отторжению из-за множества мелких "непоняток", – обратила внимание ткачиха.

По окончании Тюменского государственного института культуры Ольга стала учить детей в Доме детского творчества "Родник". Она преподавала и вязание, и ткачество, и ручную роспись.

– Учу и сегодня студентов и педагогов дополнительного образования на курсах повышения квалификации, курсах и мастер-классах. Интерес к этому ремеслу в народе есть, и смею надеяться, что с каждым днем будет только расти. Увы, не у каждой заинтересованной женщины есть в доме место для ткацкого станка. Пряжа дорога и с каждым днем все дороже. Также присутствует нехватка специальной литературы и профессиональной помощи, – добавила Козловская.

Ольга сотрудничает с различными музеями Урала, Сибири и Поволжья с целью изучения традиций ткачества: Тюменским областным краеведческим музеем имени И. Я. Словцова и Тюменским домом ремесел.