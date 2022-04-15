Более 3,5 тысячи путевок приобретено в тюменские лагеря по программе детского кешбэка

По программе детского кешбэка в лагеря и центры Тюменской области приобретено уже более 3,5 тысяч путевок. Программа предусматривает возврат 50% стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей.

Программа субсидирования детского отдыха в стационарных и палаточных лагерях продлится до 31 августа 2022 года (до этой даты можно приобрести путевку), отправить ребенка в лагерь можно до 30 сентября 2022 года.

Правила оформления - как и в 2021 году: путевку в детский лагерь нужно оплатить картой "Мир", в течение 5 дней на карту возвращается 50% потраченных денег, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, но для получения кешбэка необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Если в семье несколько детей, путевки можно покупать каждому без ограничений.

Выбрать лагерь и перейти по ссылке на страницу покупки можно на сайте Ассоциации "Мы вместе".