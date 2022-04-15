В Тюменской облдуме планируют провести День Ишима в честь 240-летия города

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн выступил с инициативой провести в конце мая в региональном парламенте День Ишима. В 2022 году город отмечает свое 240-летие.

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов уже поддержал эту идею, как и глава города Федор Шишкин. Как отметил Виктор Рейн, в таком формате в 2018 году состоялся День Тюменского района, и событие всем очень запомнилось. Тогда были представлены итоги социально-экономического развития, обсуждали насущные проблемы и перспективы муниципалитета.

"Благодаря мероприятию об Ишиме больше смогут узнать и наши северные коллеги-депутаты. Поскольку состав думы седьмого созыва обновился, есть возможность показать культуру, достижения, знаменитых людей, которыми ишимцы гордятся", - поделился Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

По словам депутата, муниципалитет уже сейчас называют центром сельскохозяйственного юга. Здесь 20 лет назад возродили Никольскую ярмарку, которая раньше входила в число двенадцати самых крупных по торговым оборотам в Российской империи.

"Необходимо и дальше максимально использовать инфраструктуру города. Развитие Ишима можно заявить подпрограммой в программе комплексного развития юга Тюменской области. Это позволит городу занять достойную нишу", - уверен Виктор Рейн.