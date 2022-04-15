Тюменская "Морфология улиц" станет международной

В Тюмени в пятый раз пройдет "Морфология улиц", впервые как международный проект паблик-арта с собственной лабораторией и образовательной программой. По итогу в значимых городских локациям могут появиться не только рисунки, но арт-объекты и инсталляции.

Из-за трудной ситуации в мире организаторы проекта паблик-арта хотят напомнить, что искусство всегда помогает пережить сложности, объединяет и дарит надежду. В этом году участниками фестиваля станут художники из разных стран. Российские и иностранные авторы соберутся в международные арт-группы и создадут парные эскизы. Чтобы лучше понять контекст города, изучить особенности его культуры, для участников из России и жителей Тюмени пройдет лаборатория паблик-арта с 12 по 15 мая. Это важная часть "Морфологии улиц", которая появилась в проекте впервые. После знакомства с городом весной 2022 художники начнут работать над своими парными эскизами. В июле авторы из России вернутся в Тюмень, чтобы создать арты на улицах города, а участники из других стран присоединятся к работе дистанционно.

Тема "Морфологии улиц" в 2022 — "Внутренний дом". Курировать проект будет Ян Посадский — уличный художник из Воронежа, который в 2020 создал во время "Морфологии улиц" на стене швейной фабрики работу "10К" размером 567 м². Он определит участников фестиваля паблик-арта на закрытом отборе.

Руководитель проекта паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина:

Мы впервые решили пригласить художников сами. Это позволит нам создать международные пары, а участники смогут более плотно поработать друг с другом и куратором. Тема фестиваля родилась из ощущения, что нам всем сейчас нужно вспомнить о месте, где уютно и тепло, где остается очаг культуры. Поэтому идея внутреннего дома будет объединяющей для всех работ этого года.

Также летом 2022 в рамках проекта "Морфология улиц" пройдет кэмп для волонтеров, образовательная программа и экскурсии для жителей Тюмени.