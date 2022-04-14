Около 1800 тюменских семей-юбиляров обратились за выплатами

Почти 1800 семейных пар Тюменской области обратились за получением единовременных выплат в связи с юбилейной датой супружеской жизни, на эти целей из областного бюджета будет направлено около 6,5 млн рублей.

Большая часть заявлений поступает в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни. В апреле 2022 года в торжественной обстановке памятные медали и благодарственные письма вручат 4 золотым, 3 изумрудным и 3 бриллиантовым юбилярам.

По решению губернатора Тюменской области Александра Моора, единовременная выплата от 20 до 45 тысяч рублей положена супружеским парам к одной из юбилейных дат, начиная с 50 лет совместной жизни. Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в регионе не менее 5 лет.