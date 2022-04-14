В тюменском кванториуме показывают фильмы о кибербезопасности

Показ фильмов о кибербезопасности организовали Ростелеком и тюменский детский технопарк "Кванториум", серия мероприятий с кинопоказами фильмов правилах поведения в интернете рассчитана на детей и взрослых.

Начиная с 12 апреля, кванторианцы еженедельно знакомятся с видеороликами о кибербезопасности, которые посвящены распространенным виртуальным угрозам. В шести фильмах показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные рекомендации о том, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье.

О сложных темах в роликах рассказано на доступном языке с примерами реальных жизненных ситуаций. В фильме "Ты не один" ребенок узнает, как реагировать на проявления кибербуллинга, а в истории "Лучший подарок" ребят учат распознавать мошенников.

Татьяна Беляева, директор Регионального информационно-образовательного центра:

Формировать привычки кибергигиены необходимо с детства, как только ребенок получает доступ к интернету. Правительство Тюменской области, региональный департамент информатизации поддерживают организации, которые присоединились к хартии “Цифровая этика детства”, созданной в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде. Основная цель этих инициатив — создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях.

Представитель ПАО "Ростелеком" Дмитрий Пампушка отметил, что компания уделяет большое внимание обучению детей поведению в сети. Фильмы о кибербезопасности будут полезны как детям, так и взрослым, все ролики можно бесплатно посмотреть в видеосервисе Wink".

"Ростелеком" выступает цифровым партнером тюменского детского технопарка "Кванториум" с 2018 года.