Студвесна отметилась на билбордах Тюмени

Фразы о творчестве и студенчестве появились на городских билбордах 14 апреля. Акции проводят организаторы областной "Студенческой весны".

Выражения "Вдохновение повсюду — приглядись", "Ты и есть искусство", "Весна — время для творчества", "Мысли творчески" и "Выбери творчество" будут транслироваться на экранах в разных частях города три дня.

Так организаторы Студвесны напоминают горожанам о том, что весна — период, когда все вокруг начинает оживать и расцветать. Это время для вдохновения и творчества.

"Студвесна в Тюмени длится 14 дней. На эти дни город погружен в творчество, все вокруг кипит и бурлит. Нам хотелось, чтобы шлейф фестиваля в городе остался еще на какое-то время и напоминал о том, как важно выходить из рутины, оглядываться по сторонам и находить вдохновение даже в самом привычном", — рассказала Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.

Областной фестиваль "Студенческая весна" — фестиваль студенческого творчества, который проходит в Тюменской области с 1996 года. Студенты от 16 до 35 лет показывают свои таланты в самых разных направлениях. На "Российской студенческой весне" делегация Тюменской области принимает участие с 1998 года и регулярно попадает в тройку сильнейших по сумме призовых мест. В 2021 году делегация из Тюменской области получила два гран-при, а также 10 наград в разных направлениях конкурса.