1500 детей получили медпомощь благодаря "Ключу к жизни"

Благотворительному проекту "Ключ к жизни" в Тюменской области более десяти лет, за это время помощь получили более 1500 детей, из них 148 в 2021 году. Это маленькие пациенты с врожденными пороками развития, сложными генетическими и неврологическими заболеваниями, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ключ к жизни" объединил возможности бюджета области и благотворителей. Появилась дополнительная возможность лечить тяжело больных детей и проводить им реабилитацию сверх программы государственных гарантий.

"Самый простой способ отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования в рублях. Это можно сделать в любое время, размер вклада не имеет значения", - сообщил глава региона.