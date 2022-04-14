Тюменцы собрали очередную партию гумпомощи жителям ДНР и ЛНР

Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сбор помощи для жителей Донбасса продолжается в Тюменской области, седьмую фуру с грузом отправили во вторник.

"С самых первых дней мы оперативно включились в работу по сбору гуманитарной помощи. И если первая фура была сформирована силами партактива, то сейчас груз собирается всем регионом — муниципальными образованиями, предприятиями, гражданами. Вся Тюменская область объединилась, чтобы оказывать помощь Донбассу. Мы видим, как тяжело там людям, как они нуждаются в самом необходимом — воде, еде, медикаментах", — сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В общей сложности региональное отделение партии отправило уже порядка 140 тонн гуманитарной помощи. Это не только продовольственные товары, средства гигиены и первой необходимости, но и книги и игрушки для детей, медикаменты, строительные материалы и многое другое.

К сбору седьмой фуры с гуманитарным грузом присоединились предприятия АО "Транснефть — Сибирь", ООО "Стеклотех", ООО "Альхон-Трейд", ООО "Строительный двор". Уже второй раз к сбору подключается и армянская диаспора во главе с почетным консулом Армении в Тюмени, генеральным директором АО "Тюменьтел" Абрамом Овеяном. Не остаются в стороне и местные отделения "Единой России" в муниципалитетах региона, особенно активно к сбору груза подключились Тобольское городское, Ялуторовское отделения.

В ушедшей машине почти двадцать палет с гигиеническими, продуктовыми, детскими индивидуальными наборами, куда входят подгузники, влажные салфетки и многое другое.