В Общественной палате Тюменской области пройдет конференция о военно-патриотическом воспитании молодежи

Фото: молодежный информационный портал "Ты молод"

В Тюмени состоится областная конференция "Военно-патриотическое воспитание: опыт, проблемы и перспективы совершенствования". Мероприятие пройдет 18 апреля в 11:00 в Общественной палате Тюменской области по адресу ул. Советская, 61.

На конференции предлагаются несколько направлений для обсуждения. Среди них разработка и порядок ведения в Тюменской области областного реестра молодежных и детских военно-патриотических объединений, пользующихся господдержкой, современные информационно-коммуникационные технологии обеспечения кибербезопасности в сфере военно-патриотического воспитания и другие.

В роли спикеров областной конференции выступят замгубернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин, председатель комиссии по военно-патриотической работе Тюменской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кривошеин.

Участниками встречи также станут председатель комиссии по работе с ветеранами и патриотическому воспитанию молодежи Общественной палаты Григорий Григорьев, председатель комиссии по поддержке ветеранов войн и патриотическому воспитанию молодежи Общественной палаты Николай Белослудцев, глава Администрации Голышмановского городского округа Александр Ледаков, член Общественного Совета при Управлении МВД РФ по Тюменской области Александр Перов, председатель Совета Тюменского регионального отделения ООД "Поисковое движение России" Светлана Матвеюк.

Всего на конференции будут работать пять секций: "Военно-патриотическое воспитание в общеобразовательных организациях Тюменской области и роль ветеранских и общественных организаций в ее совершенствовании", "Музей как центр военно-патриотической работы", "Система работы по военно-патриотическому воспитанию в организациях профессионального образования и вузах Тюменской области", "Художественная и публицистическая литература, искусство в военно-патриотическом воспитании", а также "Деятельность казачьих структур Тюменской области по военно-патриотическому воспитанию молодежи".

Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Тюменской области, Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Общественная палата города Тюмени, при поддержке депутатов Тюменской областной Думы.

Зарегистрироваться на мероприятие возможно до 13 апреля 2022 года по ссылке.