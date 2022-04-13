Тюменки собирают новую партию посылок солдатам

Вторую партию посылок для тюменских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, готовят к отправке в рамках акции "Подарок солдату", организованной Союзом женщин России.

"Пункт сбора регионального отделения СЖР работает при ТИУ. Ежедневно туда поступают гигиенические средства, вещи, продукты длительного хранения, сладости. Волонтеры регионального "Союза женщин России" комплектуют их и готовят к отправке. В посылку кладутся открытки, письма и рисунки от тюменских школьников", - сообщили организаторы.

По словам заместителя председателя Тюменской облдумы, главы регионального отделения "Союза женщин России" Натальи Шевчик, в сбор посылок включились женщины всех муниципальных образований области.

"Нашим ребятам сегодня непросто, и мы хотим передать им тепло родной, тюменской земли. Мы хотим, чтобы наши защитники знали, что их ждут и любят. Я искренне благодарна моим соратницам и подругам из всех городов и сел Тюменской области, которые приняли и принимают участие в этой акции", - рассказала Шевчик.

Первые 170 посылок отправлены из Тюмени 6 апреля.