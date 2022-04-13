Тюменские студенты создали фотопроект об узорах русской народной росписи в стиле боди-арт

Фотовыставка "Возрождая традиции" на Цветном бульваре будет работать с 15 до 24 апреля. В качестве моделей выступили участники Студвесны, на фото - ребята с боди-артом на лице и руках в виде узоров народных росписей. Среди них — городецкая, мезенская, жостовская, хохломская, гжельская и другие. Под каждым снимком разместят карточку с историей происхождения узора.

Проект посвящен году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 17 апреля, на гала-концерте Студвесны, фотовыставку разместят в холле ДК "Нефтяник". После этого экспозицию вернут на Цветной бульвар, где она будет находиться до 24 апреля.

Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени:

Мы решили возродить традиции не только народного искусства, но и студенческой весны. Несколько лет назад на областной Студвесне была номинация "Боди-арт" в направлении "Мода". Нам показалось необычным использование традиционных узоров на теле. Мы все — жители одной большой страны, и русское искусство объединяет разные национальности, города и поколения, как и Студвесна.

Областной фестиваль "Студенческая весна" — фестиваль студенческого творчества, который проходит в Тюменской области с 1996 года. Студенты от 16 до 35 лет показывают свои таланты в самых разных направлениях. На "Российской студенческой весне" делегация Тюменской области принимает участие с 1998 года и регулярно попадает в тройку сильнейших по сумме призовых мест. В 2021 году делегация из Тюменской области получила два гран-при, а также 10 наград в разных направлениях конкурса.