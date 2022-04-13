В тюменских моногоспиталях коечный фонд свободен на 25%

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В моногоспиталях Тюменской области для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 540 койко-мест, при этом 25% из них свободны, сообщает региональный Оперштаб.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 17 - у детей (всего с начала пандемии - 188 380), госпитализирован 71 человек. 132 выздоровели (за весь период - 181 103), 18 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 809 человек остаются под медицинским наблюдением. за сутки зафиксировано две смерти от коронавируса, всего с начала пандемии умерли 4 268 больных.

5 167 лабораторных исследований проведено за сутки (всего 3 801 316). Сделано вакцинаций против коронавируса 1 164 697, полным курсом - 1 098 066.