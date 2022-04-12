Жители Тюменской области начали обращаться к медикам из-за присасывания клещей

15:25 12 апреля 2022
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На 11 апреля в медицинских организациях региона зарегистрировано 8 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 – дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сезон клещей в этом году открылся 30 марта - в Заводоуковске медики помогли мужчине, к которому на подворье присосался клещ,  мужчина, Еще одни случай зафиксирован в Ишиме, два - в Тюменском (2) и четыре - в Сладковском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 43 192 человека, из них 32 058 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 11134 – дети.

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