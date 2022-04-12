Ярко и грамотно излагать мысли тюменцы научатся на "Спичке"

Запуск лаборатории публичных выступлений "Спичка" запланирован на 18 апреля, желающих обучиться ораторскому мастерству ждут в мультицентре "Моя территория".

Серию образовательных интенсивов для молодежи с 18-30 апреля проведет худрук и режиссер молодежного театра "Май" Мария Гущина. На лекциях участники проекта узнают о сценической речи, публичных выступлениях, получат советы по визуальному сопровождению выступления и импровизации. Мария поднимет тему проработки идеи и структуры публичных выступлений.

Образовательный проект "Спичка" направлен на развитие навыков публичных выступлений и презентации у лидеров молодежных сообществ и объединений Тюмени. "Мы помогаем молодым лидерам развивать не только профессиональные, но и гибкие навыки, которые необходимы в любой сфере. К ним относится и яркая грамотная речь, и умение презентовать свои идеи", — считает руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.