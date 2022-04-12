Глава Тобольского района призвал селян не сжигать сухую траву

12:39 12 апреля 2022
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Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сообщил в своем Telegram-канале о начале пожароопасного периода в регионе,  напомнил о запретах на отжиг сухостоя и сельхозпалы и предупредил об авиапатрулировании. 

"Уважаемые жители Тобольского района! В области объявлен пожароопасный период. Усиливают дежурство лесопожарные службы - начинается наземное и авиационное патрулирование лесов. ... Обращаюсь к вам с большой просьбой! Приберите дворы, уберите мусор и сухую траву. Но ни в коем случае не сжигайте! Категорически запрещён контролируемый отжиг сухостоя и пал на сельскохозяйственных полях", написал глава района.

Митрюшкин призвал земляков быть предельно внимательными и осторожными с огнем и не подвергать опасности свои дома и села.

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