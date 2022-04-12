Тюмень ко Дню Победы украсят красными флагами и звездами

Единую концепцию праздничного оформления Тюмени ко Дню Победы опубликовала администрация города.

"Задача концепции – объединить единой патриотической символикой все культурные события, приуроченные ко Дню Победы. Концепция представлена на сайте администрации Тюмени", - рассказал глава города Руслан Кухарук.

Обсуждение концепции и планов по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло на коллегии.

В концепции приведены примеры оформления улиц, площадей, бульваров и скверов, остановочных комплексов, тематических баннеров и плакатов. Основными надписями на плакатах в 2022 году станут фразы: "Город, где помнят героев", "Город, где помнят Победу", "Тюмень - город трудовой доблести".

В оформлении превалируют звезды, красные флаги, собранные в конструкцию "костер" и, конечно же, георгиевская лента, будут установлены объемные тематические конструкции прежних лет. Из новых элементов уличного декора - арт-объект "Звезды" на площади Никольской с подсветкой в ночное время и фотозона из пайеток с полигональной звездой "С Днем Победы" в Загородном саду.

Работы по оформлению проведут до 24 апреля, демонтаж праздничного убранства завершат к 15 мая.