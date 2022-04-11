Волонтеры "Бессмертного полка" провели акцию в память о жертвах фашистских концлагерей

11 апреля является Международным днем освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. Волонтёры "Бессмертного полка", представители областного совета ветеранов напомнили тюменцам о людях, прошедших фашистские концлагеря.

Акция проходила у Центральной площади с 13 до 14 часов, участники с плакатами, на которых отражены названия концлагерей и количество замученных в них людей, стояли вдоль проезжей части улицы Республики.

"Мы не первый год проводим в этот день акцию, чтобы напомнить жителям города, особенно молодежи, о погибших в фашистских концлагерях. Всего в лагерях было 18 млн человек, 11 млн из них погибли, в том числе 5 миллионов граждан Советского Союза", - рассказал изданию сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Геннадий Иванов.

По мнению Иванова, подобные акции важно проводить, чтобы люди не забывали о трагических для мира событиях и чаще вспоминали о подвигах предков, историю своего государства.

Помимо членов регионального отделения "Бессмертного полка России", в акции приняли участие представители областного совета ветеранов, регионального отделения Всероссийской федерации самбо, общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей.