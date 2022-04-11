"Русская компания" проводит в квартиры тюменцев современные телекоммуникации

Жителям многоквартирных домов Тюмени и Тюменского района доступны самые современные телекоммуникации: от высокоскоростного широкополосного Интернета до кабельного и интерактивного телевидения.

Полный спектр услуг горожанам оказывает "Русская компания". Тюменцам доступно подключение скоростью от 100 до 700 Мбит/сек и множество тарифов на выбор, чтобы подобрать для себя оптимально необходимое соотношение скорости и стоимости.

Есть возможность подключения по технологии PON**, которая сегодня находится на вершине телекоммуникационной пирамиды. Это самый быстрый способ передачи данных разного формата, позволяющий подключить несколько услуг сразу (телевидение, Интернет, телефон). Кабели PON максимально надежны, не боятся перепадов напряжения, просты и неприхотливы в обслуживании, легкодоступны к проверке и модификации в любое время года.

Вместе с Интернетом тюменцы в рамках пакетных предложений могут получить кабельное или интерактивное телевидение. Кабельное ТВ включает:

* каналы о науке и путешествиях (посетите любую точку земного шара),

* каналы о кулинарии, здоровье и счастливой загородной жизни (включая "Первый вегетарианский"),

* весь спорт (командные виды, индивидуальный и экстремальный спорт, бокс, борьба и многое другое),

* развлекательные каналы с ток-шоу или музыкой,

* магазины на диване,

* полезные советы по развитию бизнеса,

* детские передачи (от мультфильмов до познавательных программ и даже подготовки к ЕГЭ),

* мужские передачи (автомобили, оружие, охота, рыбалка и т.п.),

* сразу несколько каналов, посвященных отечественной киноиндустрии,

* тематические фильмы (от боевиков и ужасов до дорамы, аниме и индийского кино),

* главные федеральные и местные каналы,

* зарубежные и региональные новости,

* и многое другое.

Перечень каналов периодически обновляется, чтобы соответствовать актуальным веяниям и пожеланиям пользователей.

Так, к примеру, с 1 апреля в сетке вещания появился канал "Усадьба", посвященный жизни за городом со всеми её преимуществами, удовольствиями и возможностями. Кроме того, доступен главный российский канал охотников и рыболовов "Охота и рыбалка", а канал "Домашние животные" поможет в выборе питомца, предоставит исчерпывающие советы по уходу, кормлению, лечению и разведению, а также расскажет, как подготовить своего любимца к выставочной работе.

Отличительная особенность интерактивного телевидения (IPTV) – максимальная мобильность зрителя. IPTV можно смотреть практически с любого носителя: от телевизора и компьютера до смартфона и планшета – и в любое время, т.к. любые передачи можно перематывать, сохранять и ставить на паузу. При этом качество картинки сопоставимо с лучшими стандартами цифрового ТВ, и сигнал идёт без каких-либо помех, ведь для пользования услугой требуется исключительно стабильный доступ в Интернет.

Проверить техническую возможность подключения и узнать больше об услугах "Русской компании" для жителей многоквартирных домов можно по телефону 39-00-39 или на сайте t72.ru.

** Техническую возможность подключения PON следует уточнить у оператора связи.