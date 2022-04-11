Учителем года Тюменской области стала Вероника Таут

Учитель иностранных языков средней школы №15 города Тюмени Вероника Таут победила в конкурсе “Педагог года Тюменской области - 2022” и представит наш регион на всероссийскому уровне.

Региональный конкурс проходил с 4 по 9 апреля, на победу претендовали 153 участников по 9 номинациям, 16 из них стали победителями и призёрами.

Поздравляя победителя и призёров регионального конкурса, губернатор Александр Моор отметил, что его восхищает многогранность личностей современных тюменских педагогов. "Они не только источники знаний, но и воспитатели, новаторы, инициаторы и активные участники позитивных перемен в общественной жизни", - написал Моор в своём Telegram-канале.

В 2021 году победителем регионального, а затем и федерального конкурса "Учитель года" стала Екатерина Костылева - учитель физики из гимназии №16. Благодаря этому осенью все лучшие педагоги России соберутся в Тюмени, чтобы побороться за звание "Учитель года – 2022".

Помимо Таут, победителями конкурса по номинациям стали:

Классный руководитель года - Татьяна Тукач (Тюмень);

Воспитатель года - Ольга Пискунова (Тюмень);

Мастер года - Ольга Важенина (Тюмень);

Молодой руководитель года - Дмитрий Бородин (Тюмень);

Учитель-дефектолог года - Ирина Горбачева (Ялуторовск);

Педагог-психолог года - Анита Зырянова (Тюмень);

Педагогический дебют - Николай Нефагин, Александра Авдеева (Тюмень);

Навигатор детства - Юлия Чемакина (Омутинский район).

Победители получат по 150 тыс. рублей премии. Призеры некоторых номинаций - по 90 000 и 60 000 рублей за 2 и 3 места. Всем остальным участникам регионального этапа также вручат денежные премии, сообщили в информационном центре областного правительства.