В Тюменской области уровень зарплаты на третьем месте по УФО

Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе по уровню среднемесячных номинально начисленных зарплат. Лидирующие позиции занимают ЯНАО и ХМАО.

Итоги социально-экономического положения в стране и регионах в январе и феврале подвел Росстат. В доклад включены уточненные данные первого месяца 2022 года, с которыми ознакомился Вслух.ру.

Согласно сведениям Росстата, в Тюменской области в январе средняя номинальная начисленная зарплата составила 52 тыс. 587 рублей – на 10,5% выше, чем годом ранее (48 тыс. 397 руб.). В ЯНАО – 116 тыс. 828 рублей, в ХМАО-Югре – 80 тыс. 837 рублей.

В Свердловской области этот показатель составил 49 тыс. 323 рубля (в регионе самый высокий в УФО прирост за год – на 12,2%), в Челябинской – 44 тыс. 301 рубль, в Курганской – 34 тыс. 410 рублей.

Также по уточненным данным средняя зарплата по России составила 55 тыс. 717 рублей, прирост – 10,8%.

В докладе также указано, что уровень зарегистрированной безработицы по итогам февраля в Тюменской области составил 0,6% - это второе место в УФО. Показатель 0,5% был в Югре и на Ямале. В Челябинской и Свердловской областях он 0,9%, в Курганской – 1,7%.