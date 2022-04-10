В селе Ражево Голышмановского округа построят многофункциональную спортивную площадку

На ее строительство направят 2,5 миллиона рублей. Соответствующие поправки были внесены в муниципальный бюджет и приняты местными депутатами. Современный спортивный объект оснастят безопасным прорезиненным покрытием, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами и футбольными воротами. Предусмотрено прочное ограждение. Ранее такие плоскостные спортивные сооружения строили только в посёлке Голышманово. На сельских территориях округа первую многофункциональную спортплощадку возвели в Усть-Ламенке в прошлом году, вторую сделают в Ражево. В планах муниципальной власти - в ближайшие годы за счёт местного бюджета оборудовать современные спортивные объекты на всех 14 центрах сельских администраций Голышмановского округа.

Почти 84 миллиона рублей направлены на строительство железобетонного моста через реку Вагай на Усть-Ламенской территории Голышмановского округа. Средства выделены их областного и муниципального бюджетов. Строительные работы на объекте уже ведутся. Новый мост поможет обеспечить движение сельскохозяйственной техники в обход двух населённых пунктов - села Усть-Ламенка и деревни Гришина. Прежде всего, это необходимо для крупного молочно-товарного комплекса. На сходах от местного населения поступало много жалоб на то, что большегрузы предприятия разбивают дороги. Мост избавит селян от этой проблемы, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.